Domenica, 11 dicembre 2022, alle 17.30 sul palco dello Spazio Sfera si alzerà il sipario. In scena “Voglia di cantare e sete di giustizia”, un’iniziativa per celebrare il trentennale della scomparsa di Padre David Maria Turoldo., avvenuta il 6 febbraio 1992.

Bussero ricorda la scomparsa di Padre David Maria Turoldo

Una selezione di testi del teologo, filosofo, poeta e antifascista italiano e di brani classici adattati per l’occasione dal maestro Bruno Belli, eseguiti dal Coro polifonico e gruppo strumentale “Martesana InCanto Ensemble” (organo, clarinetti, fagotti, tromba e timpani) e diretti da Alessandra Lazzerini.

Questo il programma con cui Bussero ricorderà i 30 anni della scomparsa di Padre David Maria Turoldo. La scelta del paese non è dovuta solo alla presenza dello Spazio sfera, il grande auditorium inaugurato l’anno scorso. Bussero, infatti, ha un legame speciale con il sacerdote: non solo per la via intitolata alla sua memoria, ma anche perché è proprio a lui che molte coppie di cittadini chiesero di officiare i loro matrimoni.

L’evento, ad accesso gratuito, è patrocinato dalla Regione Lombardia e vedrà la presenza anche del vicepresidente del Consiglio Regionale Carlo Borghetti.

La cerimonia sarà un’occasione per rendere omaggio a un personaggio di grande sensibilità che combatté con sdegno le ingiustizie, rifiutando ogni compromesso con il potere, e che grazie al suo impegno e alle sue opere, ha contribuito a lasciare un segno indelebile nella cultura cattolica e antifascista italiana, lombarda e milanese.