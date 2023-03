Al via Open Mission Segrate

Missionari e parrocchiani a confronto. Dopo mesi di preparativi, Open Mission Segrate, un calendario di dieci incontri per rinvigorire la fede e creare un movimento nelle diverse comunità parrocchiali di Segrate, è ormai alle porte.

Tutto pronto a Segrate per Open Mission

La data, quella del 17 marzo 2023, è sempre più vicina. Quel giorno, venerdì, Open Mission Segrate inizierà ufficialmente con una Via Crucis, in contemporanea in due quartieri della città: San Felice e Milano Due. Un’iniziativa con un valore importante, come ha spiegato il parroco don Norberto Brigatti

Si è voluto privilegiare i quartieri che hanno una loro particolarità, invitando le parrocchie a convergere verso di esse. Camminare insieme, pur in due località della città, ci sembra un segno bello di una Chiesa che si mette in movimento proprio dietro alla croce. I testi sono stati predisposti dai missionari e avranno sette stazioni.

Un fine settimana che culminerà il 19 marzo 2023 con una giornata di festa presso il centro espositivo di Novegro, con un pranzo preparato dalle diverse parrocchie.

Nel corso dei 10 giorni sono previste iniziative culturali, spirituali e sportive che si concluderanno con la Camminata della pace, che partirà dal cuore della città il 26 marzo.

L’evento è aperto a tutti i cittadini, a prescindere dal credo religioso, e alle associazioni impegnate contro la guerra e a sostegno della fratellanza tra i popoli.

Un'iniziativa nata da un incontro

All’origine di Open Mission Segrate un incontro, quello tra un missionario comboniano e un prete della città, avvenuto nel 2020. Il primo aveva raccontato di Suam (Segretariato Unitario Animazione Missionaria) nata dal desiderio di collaborare tra Istituti missionari in Lombardia. Il secondo, invece, ha parlato delle parrocchie Segratesi, che corrispondono ad alcuni quartieri della città o che si sono sviluppate a partire da piccoli insediamenti.

Da quello scambio è nata l’idea di raccontare l’esperienza vissuta dai missionari nei loro viaggi allo scopo anche di mettere in contatto e unire le comunità di Segrate ed evitare che si richiudano in loro stesse.

Il programma di Open Mission Segrate