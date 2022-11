A teatro a Pioltello uno spettacolo contro la violenza sulle donne

E' andato in scena ieri sera, sabato 26 novembre 2022, lo spettacolo pensato dalle associazioni di Pioltello La Fenice, Amici della Sicilia e Comunità Pietrina in occasione degli eventi per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Alcune immagini dello spettacolo

Un appuntamento a teatro contro la violenza

Sta diventando ormai un appuntamento fisso per la città di Pioltello, visto che da alcuni anni le tre associazioni (e in particolare il gruppo siciliano) promuovono eventi culturali e spettacoli per sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza di genere. E lo fanno affidandosi al linguaggio semplice e diretto del teatro, in grado di emozionare, colpire e far riflettere le persone.

E' quanto accaduto anche con "La Sirena", opera del regista Giovanni Marano La Ferlita che è stata messa in scena sul palco del Teatro Schuster di via Aldo Moro. La scenografia è stata concessa dal centro studi coreografici del Teatro Carcano di Milano, mentre per le musiche si è puntato su canzoni e componimenti di autori popolari siciliani.

In scena sono andati Francesco Giglio (Corbera), Claudio Formisano (La Ciura), Simona Pacitto (Pinotta), Federica Spicci (Caterina), Vittoria Brenna (Lighea) e Alessandro Greco (Sandro).

Nutrito il pubblico in sala che ha apprezzato la messa in scena e applaudito attori e regista.