Zia e nipote unite da un tragico destino. Filomena Dati, 69 anni, è mancata a poche ore di distanza dalla nipote Ilaria Facchinetti, di 34. Ha accusato un malore quando ha saputo della scomparsa della giovane e in seguito è morta.

Aveva imparato a farsi amare da tutti per la sua indole, capace di piccoli e grandi gesti di generosità, scaturiti da un grande cuore che purtroppo da qualche tempo a questa parte non era più quello di un tempo. E così quando le hanno comunicato che qualche ora prima sua nipote Ilaria Facchinetti, giovane mamma di 34 anni, era stata trovata senza vita in casa dal compagno, ha accusato un malore che alla fine l’ha portata alla morte. Filomena Dati, classe 1950, che cinquant’anni fa dalla Calabria fa si era trasferita lungo l’Adda per intraprendere una nuova vita, ha lasciato la «sua» Cassano per sempre e si è congiunta in Cielo con la nipote, mancata soltanto qualche ora prima nella sua abitazione in via Mazzini.

