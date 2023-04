Villa Pompea, cade dal monopattino e interviene l'elisoccorso

Intervento dell'elisoccorso e di un'ambulanza, questa mattina, domenica 23 aprile 2023 a Cassina de Pecchi nella zona di Villa Pompea.

Elisoccorso in azione

Elisoccorso in azione nella tarda mattinata di oggi, domenica 23 aprile 2023, nella zona di Villa Pompea. Sul posto anche un'ambulanza e i Carabinieri. Da una prima ricostruzione dell'accaduto sembra che la persona soccorsa sia un ragazzo caduto da solo mentre stava viaggiando a bordo di un monopattino. Il giovane, residente a Gorgonzola, classe 2007, avrebbe battuto la testa nella caduta, dopo aver svoltato in una strada con la ghiaia. E' stato trasportato all'ospedale milanese di Niguarda in codice rosso.