Viabilità modificata a Segrate per una settimana

Viabilità modificata per il nuovo elettrodotto interrato “Brugherio Lambrate” nel tratto tra via Calabria e l’area di cantiere Westfield.

Viabilità modificata a Segrate

Da domani, lunedì 19 ottobre 2020, dalle 7 a causa dei lavori che saranno eseguiti da Terna Rete Italia Spa nella zona, verrà modificata la viabilità in via Martiri di Cefalonia e nell’area industriale adiacente. Ci saranno quindi disagi per chi passerà da Segrate.

In particolare

tutti i veicoli provenienti da Segrate verranno deviati in via Calabria, via Marche, via Umbria, che saranno percorribili a senso unico

i veicoli provenienti da Milano potranno proseguire regolarmente diritto, ma potranno accedere alla zona industriale solo da via Calabria

anche la linea 924 seguirà lo stesso percorso e la fermata in direzione Milano sarà spostata in via Calabria

sarà istituito in via temporanea il limite di velocità di 30 km/h nei tratti interessati dall’intervento di via Calabria, via Marche, via Umbria e via Martiri di Cefalonia

Il termine dei lavori è previsto entro la fine della settimana. L’intervento di Terna Rete Italia SpA riguarda il nuovo elettrodotto interrato “Brugherio Lambrate” nel tratto tra via Calabria e l’area di cantiere Westfield.

