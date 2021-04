Via Morvillo apre al traffico. Ecco come cambia la viabilità di Pioltello

Martedì 6 aprile 2021 via Morvillo apre finalmente al traffico. La nuova strada rivoluzione la viabilità di Pioltello.

Via Morvillo apre al traffico

L’ordinanza è stata firmata dal comandante della Polizia Locale Mimmo Paolini dopo che sono stati ultimati i lavori di realizzazione della nuova strada al servizio della futura Compagnia dei Carabinieri. Infatti oltre all’allargamento della carreggiata e allo sbocco su via Milano, il Comune ha provveduto ad ampliare il numero di parcheggi per venire incontro alle necessità della Caserma che, con i nuovi Comandi in procinto di trasferimento, vedrà molti più militari frequentare gli uffici della Compagnia.

Cambia la viabilità

La vera svolta, però, è viabilistica. Infatti sino allo scorso anno via Morvillo era una strada a fondo chiuso, utilizzata esclusivamente da coloro che doveva raggiungere la Tenenza o il parcheggio del cimitero di via Don Carrera. Adesso non sarà più così.

La nuova conformazione, infatti, prevede una strada a doppio senso con due ingressi/uscite. Il solito su via Don Carrera, e quello nuovo all’altezza della rotonda recentemente realizzata tra via Milano e via Mozart.

Ciò significa che coloro che provengono da fuori Pioltello e vogliono raggiungere Seggiano potranno bypassare le strade interne immettendosi direttamente su via Don Carrera all’altezza dell’interramento.

Prontezza di intervento per i Carabinieri

La scelta di aprire uno sbocco di via Morvillo anche su via Milano è stata fatta in particolare pensando alle esigenze del personale dell’Arma. Infatti con l’arrivo del Nucleo Radiomobile e del Nucleo Operativo sarà fondamentale la prontezza di intervento per i mezzi che dovranno recarsi sui vari interventi nel territorio della Compagnia. Per ridurre i tempi, dunque, si è pensato a garantire un accesso diretto verso la tangenziale, evitando ai mezzi dei Carabinieri di dover per forza transitare all’interno del reticolo urbano pioltellese.