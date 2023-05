"Bastava bussare". Questa l'amara didascalia usata da La Pieve di Cologno Monzese per raccontare quanto accaduto nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 maggio 2023. Ignoti sono riusciti a introdursi nel bistrot Quanto Basta di piazza San Matteo, sfondando la porta d'ingresso e seminando danni all'interno del locale che si trova alle spalle dell'edificio religioso medievale del quartiere di San Giuliano.

L'amarezza per l'ennesima "visita" indesiderata

A raccontare quanto avvenuto è stata proprio La Pieve, con un post pubblicato nella serata di ieri, martedì:

"Il Quanto Basta ha ricevuto l’ennesima visita imprevista... Siamo abbastanza certi che i nostri visitatori, contrariamente a quanto avviene di solito, non saranno andati via molto soddisfatti. Nonostante questo imprevisto, dateci il tempo di sistemare le cose e le porte del nostro bistrò, dello Spazio Studio e del Joy School torneranno a essere sempre aperte per (quasi) tutti, per una buona colazione, un aperitivo, un pranzo, una cena o semplicemente per studiare".

Il breve stop forzato per riparare i danni

Dopo uno stop forzato resosi necessario per riparare i danni, il Quanto Basta riaprirà oggi pomeriggio, mercoledì 10 maggio. La "visita" indesiderata ha lasciato un doppio amaro in bocca. All'amarezza per un'attività finita nel mirino si aggiunge l'aspetto che quest'ultima è inserita in un progetto complessivo di rilancio e valorizzazione di una delle zone più belle e interessanti di Cologno. Il tutto proprio grazie a La Pieve e le due associazioni che gestiscono gli spazi e promuovono tante iniziative culturali e di socializzazione: I Sassi di Betania e Mondo Bambino.