Vaprio, il Punto di primo soccorso resterà chiuso

I vapriesi si possono mettere il cuore in pace. Il Punto di primo soccorso dell’ospedale Crotta Oltrocchi non riaprirà, almeno per il momento. Il direttore di Asst Melegnano-Martesana Angelo Cordone ha parlato chiaro: “Non aggiungerebbe alcun elemento all’offerta socio-sanitaria”. La mancata riapertura non significa però un declassamento per la struttura che sarà potenziata con nuovi macchinari con il Pot destinato a diventare un modello. Previsto l’arrivo di ecografi per il piede diabetico, una nuova Tac, un’apparecchiature per un tipo di mammografia che permette di evitare la risonanza magnetica e un ortopantomografo che permette una visione in 3D dell’arcata dentaria.

