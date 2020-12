Vaccini in Lombardia in arrivo 94mla dosi: il 31 dicembre si comincia con la somministrazione

Sono in arrivo le prime 94mila dosi del vaccino anti- Covid previste per Regione Lombardia. Il 31 dicembre 2020, giovedì, si potrà dunque partire con la somministrazione.

A dare la comunicazione l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, a seguito della conferma da parte dell’azienda Pfizer e della struttura del commissario per l’emergenza che già domani, mercoledì 30 dicembre 2020, arriveranno in Lombardia 94.770 dosi di vaccino che saranno immediatamente distribuiti nei centri Hub.

Come da indicazioni nazionali, nella prima fase della campagna vaccinale anti Covid i primi a ricevere le dosi saranno gli operatori sanitari e le persone che lavorano negli ospedali a vario titolo, medici e pediatri di base, ospiti e operatori delle Rsa, dipendenti e volontari dei servizi di emergenza e urgenza. Le prime dosi saranno somministrate a partire da giovedì 31 dicembre, ma si prevedono altre quattro consegne di fiale.

In base alle informazioni che abbiamo ricevuto entro il mese di gennaio arriveranno nella nostra regione 491.400 dosi di vaccino, suddivise in cinque date diverse. Esse serviranno per completare le prime somministrazioni e avviare le iniezioni di richiamo.