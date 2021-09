Va a fuoco un fienile, intervengono due squadre dei pompieri

A fuoco un fienile intervengono due squadre dei pompieri. Il fatto è successo oggi, mercoledì 22 settembre 2021 in un fienile al confine tra Pozzo d'Adda e Trezzano Rosa poco dopo le 16.15.

A fuoco un fienile tra Trezzano Rosa e Pozzo d'Adda

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine sono intervenuti per un incendio in un vecchio stabilimento agricolo in supporto al distaccamento di Gorgonzola. Il fatto è avvenuto a Pozzo d'Adda al confine con Trezzano Rosa all'interno della vecchia conigliera, da tempo abbandonata, situata in via Da Vinci a Pozzo d'Adda, al confine con Pozzo. A dare l'allarme sono stati dei ragazzi che hanno visto del fumo nero sprigionarsi nel cielo.

L'intervento

Sul posto sono intervenute diverse autobotti e ci sono volute diverse ore per domare l'incendio perché le fiamme continuavano a riavvivarsi e a divampare.