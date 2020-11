Un nuovo mezzo per la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni che raggruppa Truccazzano, Pozzuolo, Liscate e Bellinzago. Sarà acquistato grazie al contributo della Regione.

Un nuovo mezzo per la Polizia Locale dell’Unione

Entro la fine dell’anno la Polizia Locale dell’Unione avrà in dotazione una nuova automobile. L’acquisto si è reso possibile grazie al sostegno di Regione Lombardia che ha contribuito a coprire l’80% del costo del nuovo veicolo. Non è la prima volta che l’Unione ottiene finanziamenti regionali: nel 2019 i fondi avevano permesso l’acquisto di bodycam, dashcam, fototrappole per l’abbandono di rifiuti, pc portatili e dieci radio ricetrasmittenti. Nel 2021 ci sarà un nuovo bando e il comandante Salvatore Guzzardo ha già confermato la partecipazione.

Un’auto sicura ed ecologica

La nuova autovettura, dotata di sistemi di emergenza e radio ricetrasmittente di ultima generazione, sarà allestita con una cellula per il trasporto di soggetti fermati e arrestati. Una condizione necessaria per separare gli agenti dalle persone trasportate e prevista dal regolamento regionale di Polizia Locale. In aggiunta, il mezzo sarà a bassissimo impatto ambientale. Regione finanzia infatti soltanto l’acquisto di mezzi elettrici, a metano o ibridi al fine di ridurre le emissioni inquinanti.

Torna alla home per le altre notizie di oggi