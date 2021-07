Ubriaco alla guida travolge due ragazzi in bicicletta

Era ubriaco alla guida della sua auto e ha travolto due ragazzi in bicicletta. Le conseguenze sono state per fortuna meno gravi del previsto, ma per lui, un 30enne di Pozzuolo Martesana, è scattata la denuncia.

Alla guida dopo aver bevuto: ferisce due giovani ciclisti

E' accaduto tutto nella notte tra ieri, venerdì 23 luglio 2021, e oggi, in via Pietro Micca a Pozzuolo Martesana. Un trentenne residente in paese era alla guida della sua auto quando è entrato in collisione con due biciclette. A terra sono finiti due giovani, uno di venti e l'altro di diciannove anni, anch'essi pozzuolesi. Hanno riportato ferite lievi, ma la questione non si è conclusa lì.

Quando i Carabinieri sono giunti sul posto hanno infatti, come prassi in situazioni come questa, effettuato l'alcol test sul guidatore che è risultato positivo. A quel punto è scattata in automatico la denuncia. Dovrà rispondere dell'accusa di guida in stato di ebrezza e lesioni stradali.