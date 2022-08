Ubriaco alla guida di un furgone abbatte un palo della luce: denunciato. L'incidente è avvenuto ieri, giovedì 4 agosto 2022, a Brugherio: il 51enne aveva un tasso alcolemico quasi tre volte superiore al consentito.

Ubriaco alla guida tira giù un lampione (e finisce nei guai)

E' stato denunciato dalla Polizia Locale l'uomo che ieri, attorno alle 19, è stato il protagonista (in negativo) del sinistro avvenuto all'incrocio tra viale Lombardia e via Marsala. Un furgone Ford carico di condizionatori e guidato da R.I., 51 anni, di origine albanese e residente a Brugherio, è finito contro un lampione della pubblica illuminazione. Ma a subire danni è stato anche un tombino (sprofondato), dopo che il mezzo uscito di carreggiata è finito sull'aiuola che separa la strada dal marciapiede. Per fortuna non ci sono stati feriti: il bilancio poteva essere diverso, ma così non è stato.

L'intervento della Polizia Locale e l'esecuzione dell'alcoltest

A intervenire sul posto dopo l'incidente è stata la Polizia Locale. Il conducente, sottoposto all'alcoltest, è risultato positivo con entrambe le prove di poco sotto a 1,5 grammi per litro, quando il limite imposto dal Codice della strada è di 0,5. E' quindi scattata la denuncia a piede libero per guida in stato di ebrezza, con il ritiro della patente di guida. Il palo "afflosciatosi" è stato subito messo in sicurezza, in attesa che oggi (venerdì) venga rimosso dalla ditta incaricata dal Comune.