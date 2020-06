Aveva solo 44 anni ma già una importante carriera alle spalle fatta di impegno e successi nella magistratura. Ma la sua vita si è spezzata in maniera tragica. Nella tarda serata di ieri, lunedì 1 giugno 2020, è stato trovato il corpo senza vita del Pm Laura Siani, in forza alla procura di Lecco. Lo raccontano i colleghi di primalecco.it

Trovato il corpo senza vita del Pm Laura Siani. Aveva solo 44 anni

Il macabro ritrovamento è avvenuto in pieno centro Lecco, nell’appartamento in alto a via Cavour dove abitava. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri: toccherà a loro ricostruire esattamente cosa sia successo nell’appartamento e dare un perché alla tragedia. Gli inquirenti, che hanno effettuato un sopralluogo all’interno dell’abitazione, al momento non escludono che si possa essere trattato di un gesto volontario.

Il sostituto procuratore Laura Siani era arrivata in procura a Lecco proprio quest’anno e aveva preso il posto della dottoressa Zannini trasferita a Parma. Nata nel 1976 a Busto Arsizio, aveva lavorato in Procura a Lodi dove si era occupata delle indagini che avevano portato all’arresto dell’ex sindaco proprio di Lodi e anche a Palermo. Qui aveva, tra gli altri, seguito il processo sulle “spese pazze” in Regione Sicilia.

(Foto video Repubblica)

TORNA ALLA HOME PER LE ALTRE NOTIZIE