Oggi, lunedì 7 giugno 2021, Trezzo sull'Adda ha salutato per l'ultima volta Ricangelo Consonni. In passato fu tra i membri del Comitato pro Anna Sironi e maestro del coro della parrocchia di Cornate d'Adda.

Trezzo sull'Adda ha salutato Ricangelo Consonni

Oggi, lunedì 7 giugno 2021, nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervaso e Protaso, si sono svolti i funerali di Ricangelo Consonni. Il trezzese, 85 anni, residente in via Galli, in passato fu tra i fondatori del Comitato pro Anna Sironi, capeggiato dall'allora coadiutore don Alfredo Carmenati, nato per sostenere la trezzese, classe 1927, che fece la missionaria laica in Brasile aiutando poveri e indigenti nelle favelas.

Consonni fu maestro del coro della parrocchia di Cornate d'Adda

Ricangelo Consonni è molto conosciuto a Cornate d'Adda e in particolare nella parrocchia, perché fu maestro della corale. Nel 1981, quando si riformò la formazione corale, venne chiamato dall'organista del paese Carlo Valtolina a dirigere gli elementi ai quali si aggiunsero da allora anche le donne. Il coro che allora fu composto da una quarantina di voci si chiamò San Giorgio in omaggio alla parrocchia nella quale era stato costituito. Consonni venne poi sostituito da Cesare Maggioni. Ma la corale non l'ha mai dimenticato. Così, per rendergli omaggio per l'ultima volta i coristi lunedì pomeriggio sono venuti in chiesa a Trezzo sull'Adda per accompagnare la funzione con la loro voce.

Il ricordo dei suoi coristi

I suoi coristi hanno voluto rendere omaggio al loro maestro anche scrivendo una lettera di commiato.