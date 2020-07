Trezzo ricorda le vittime e ringrazia i volontari FOTO

Trezzo ricorda le vittime dell’emergenza sanitaria e rende omaggio a coloro che si sono spesi affinché nessuno restasse solo.

Trezzo ricorda le vittime

E’ stata una cerimonia sentita ed emozionante quella che si è tenuta oggi pomeriggio, domenica 26 luglio 2020, davanti al Municipio di Trezzo. La prima parte è stata dedicata ai deceduti (non solo di Covid) durante la pandemia ai quali non è stato possibile rendere omaggio a causa delle restrizioni in merito ai funerali. Il sindaco Silvana Carmen Centurelli, contagiata e sopravvissuta al virus, ha consegnato una rosa a ogni familiare presente.

Il ringraziamento ai volontari

La seconda parte della cerimonia è stata dedicata a quanti si sono spesi durante il periodo di lockdown e dopo per far sì che nessuno si sentisse solo e tutti potessero ricevere aiuto. Sono state consegnate pergamene di ringraziamento ai dipendenti comunali dei Servizi sociali, degli uffici Tecnico e Comunicazione, alla Polizia Locale e a singoli volontari. Una targa è andata invece alle associazioni e altre realtà: Caritas, Protezione civile, Associazione nazionale dei Carabinieri, Stazione dei militari di Trezzo sull’Adda, Croce Azzurra, Croce Rossa, Alpini, San Vincenzo, cooperativa Adda e Kilometro 33. Il primo cittadino ha sottolineato la grande forza e l’unione di tutta la comunità che hanno reso possibile la ripartenza, auspicando un graduale ritorno alla normalità e invitando a guardare il futuro con positività.

