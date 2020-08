Trezzo, all’Oasi Le Foppe avvistato un falco lodolaio FOTO

All’Oasi Le Foppe nidifica un falco lodolaio. Un bellissimo esemplare è stato più volte identificato nell’area gestita dai volontari dell’associazione civica cittadina.

Avvistamenti di rapaci all’Oasi Le Foppe

Giornate di avvistamenti all’Oasi del Wwf di Trezzo. Nei giorni scorsi è stato più volte visto un falco lodolaio e alla fine è stato fotografato dal naturalista Luca Riva. “Si tratta di un predatore di piccola mole e forme slanciate – ha spiegato Fabio Cologni, membro del Wwf e fra i volontari dell’Oasi Le Foppe – Il suo habitat preferito sono le parti temperate del Continente. Compie regolari migrazioni che lo portano a trascorrere l’inverno in Africa sub-sahariana. In Italia settentrionale spesso nidifica fra i pioppi lungo i fiumi. Probabilmente in questo caso deve avere scelto la sua tana all’interno dell’Oasi”. E tra l’altro non si tratta del primo esemplare di rapace immortalato da Luca Riva nell’area verde protetta. A fine maggio era infatti stato avvistato e fotografato un esemplare di falco pecchiaiolo.

