Tre ordigni bellici saranno fatti brillare nella cava di Vaprio

Tre ordigni bellici saranno fatti brillare in paese lunedì. Si tratta di tre bombe rinvenute nei giorni scorsi nell’area ex Innocenti di via Rubattino a Milano.

Bombe della Seconda guerra mondiale

Si tratta di tre bombe risalenti alla Seconda guerra mondiale per un totale di 154 chilogrammi di Tnt.

Tutta la zona intorno al punto previsto per il brillamento compresa nel raggio di 468 metri, sia in verticale, sia in orizzontale, dovrà essere evacuata. La scelta del sito ha tenuto conto delle distanze per evitare di interferire e bloccare la viabilità principale. Il divieto di transito riguarderà solamente alcune strade campestri.

Protezione civile e Polizia locale allerta

Su tutta l’operazione vigilerà la Protezione civile e la Polizia Locale che verificheranno il rispetto di un’ordinanza emessa ad hoc dal sindaco Luigi Fumagalli. Il divieto di passaggio nell’area interessata dall’operazione scatterà alle 7 di lunedì e si protrarrà fino al termine delle operazioni. Previste sanzioni da 500 euro per i trasgressori.