Tre aggressioni e una intossicazione etilica SIRENE DI NOTTE

Tre aggressioni fra Cassano e Sesto San Giovanni e un’intossicazione etilica a Trezzo. Questi i fatti più rilevanti che hanno coinvolto i soccorritori dell’Adda-Martesana.

Tre aggressioni

Notte violenta a Cassano d’Adda con ben due aggressioni. La prima è avvenuta verso le 22 nella centralissima piazza Giuseppe Garibaldi. Ferito un uomo di 51 anni, soccorso poi dai volontari della Croce bianca di Melzo e portato in codice verde in ospedale a Melzo poco prima delle 23. Sul posto c’erano anche i carabinieri della locale Compagnia, che poi sono intervenuti anche nella seconda aggressione che è invece avvenuta in Viale Rimebranze. Il coinvolto questa volta è un uomo di 42 annni, soccorso sempre dai volontari della Croce bianca di Melzo e portato in codice verde a Melzo poco prima delle 2.30. Il terzo episodio violento è invece accaduto a Sesto San Giovanni in via Tommaso Camanella all’interno di un istitito pubblico verso le 22. Ferita una donna di 51 anni, portata in codice verde all’ospedale di Sesto dopo le 22.30. In loco è giunta una pattuglia della Polizia Locale.

Un’intossicazione etilica

Dopo l’1 a Trezzo in via dell’Oasi un uomo di 39 anni ha avuto una intossicazione etilica. E’ stato portato in codice giallo all’ospedale di VImercate dai volontari della Croce azzurra di Trezzo sull’Adda. Sul posto c’era anche una pattuglia dell’Arma.

