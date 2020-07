E’ caduto sulla falesia del Sass del Negher e, nonostante abbia lottato con tutte le sue forze, non ce l’ha fatta a sopravvivere. Stefano Biffi, 26 anni di Caponago, è morto ieri mattina, domenica 19 luglio 2020, nell’ospedale di Gravedona dove era arrivato nel pomeriggio di sabato in codice rosso. Lo raccontano i colleghi di primamonza.it

Tragedia sul Sass del Negher, muore 26enne

L’incidente era capitato durante un’arrampicata al Sass del Negher, al culmine della penisola di Piona. La parete è nota agli appassionati di alpinismo come “l’unica palestra di arrampicata su roccia granitica in provincia di Lecco”. Il ventiseienne, rimasto appeso in parete, è stato recuperato dagli uomini del Soccorso Alpino e dai Vigili del Fuoco del Saf di Lecco e del distaccamento di Bellano. Intervenuto anche l’elisoccorso del Sant’Anna di Como che ha poi provveduto a trasportare il rocciatore ferito all’ospedale di Gravedona.

Un trasporto in codice rosso, data la gravità del trauma riportato dal ventiseienne e le sue condizioni, giudicate da subito assai critiche. Ricoverato in Rianimazione, il giovane non ce l’ha fatta. Il decesso è stato dichiarato ieri mattina.

