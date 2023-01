Tragedia sulla sponda lecchese del Lago di Como nel pomeriggio di ieri, martedì 3 gennaio 2023. A perdere la vita è stato Claudio Muratori, sub di 58 anni residente a Cambiago, ma originario di Melzo. Come raccontato dai colleghi di Prima Lecco, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto.

Il dramma sulla sponda lecchese del Lago di Como

Il dramma si è consumato nello specchio di lago davanti al noto ristorante Rapa Nui, sulla sponda occidentale del ramo lecchese del Lario, ma in territorio comunale di Mandello. L'allarme, che ha mobilitato sanitari, Carabinieri e Vigili del Fuoco, è scattato intorno alle 17.45. A mettere in moto la macchina dei soccorsi è stato un compagno di immersione del 58enne che si è reso conto che l'amico era in difficoltà. Probabilmente la vittima è stata colta da un malore durante la riemersione.

L'intervento dei soccorritori

Sul posto la Centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato, in codice rosso, un'ambulanza e un'automedica, oltre ai militari del Comando provinciale di Lecco e i pompieri lariani. Il 58enne è stato estratto ormai senza vita dall'acqua: le manovre di rianimazione si sono purtroppo dimostrate vane.

L'ennesima tragedia nel "Paradiso dei sub"

Muratori è il terzo sub in poco più di due mesi ad aver perso la vita in un punto del lago definito "Paradiso dei sub". Il 23 ottobre 2022, a morire durante una immersione era stato stato Fabio Livio, residente a Travrenerio, membro della grande famiglia dei sub del Moregallo, scomparso a soli 41 anni. Due settimane dopo, domenica 13 novembre, la stessa terrificante sorte era toccata a Marco Bordoni, 54 anni, di Cinisello Balsamo, morto esattamente nel giorno del suo compleanno.