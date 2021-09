Tragedia in autostrada, morti due fratellini a seguito di un incidente stradale. Il dramma si è consumato in Austria e ha coinvolto una famiglia residente a Cassano d'Adda che stava tornando a casa dalle ferie.

Tragedia in autostrada, morti due fratellini di Cassano d'Adda

Stavano tornando a casa dopo una breve vacanza a trovare i parenti, quando è successa la tragedia che ha coinvolto una famiglia residente a Cassano d'Adda. Il quarantaduenne Bogdan Goren, la moglie Romaniya Varenytsya, entrambi di origini ucraine, e i figli Matviy e Oleg di 6 e 2 anni sono rimasti coinvolti in un tremendo incidente mortale. A perdere la vita sono stati i due bambini. Il fatto è avvenuto martedì 31 agosto 2021 in Austria, lungo l'Autostrada N°2.

Lo schianto

Il dramma è avvenuto verso le 5.15 lungo l’autostrada A2 all’altezza di Mödling, un sobborgo di Vienna. Il mezzo sul quale stavano viaggiando i cassanesi, da tempo residenti in via Carlo d’Adda, proprio dietro alla Villa Borromeo, si è improvvisamente fermato mentre si trovava nella corsia di sorpasso. Il padre, che al momento era alla guida, ha subito attivato i lampeggianti ed è riuscito quasi immediatamente a far ripartire il veicolo. E' però riuscito soltanto a fare qualche metro quando il mezzo è stato tamponato da una Mercedes guidata da un quarantenne austriaco. L'impatto è stato violentissimo, visto che l'auto che stava sopraggiungendo dopo l'urto ha ridotto quella che si trovava di fronte a un ammasso di lamiere. Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso, con i pompieri che hanno dovuto utilizzare le ganasce per liberare la famiglia rimasta incastrata tra le lamiere. Purtroppo per il picco Oleg è stato il primo ad andarsene. E' morto mentre veniva trasportato in ospedale. Il cuore del più grande Matviy invece, ha continuato a battere, ma era di fatto clinicamente morto.

Donati gli organi del fratello maggiore

Nelle ore successive allo schianto i genitori ricoverati all'ospedale di Vienna per i traumi subiti, hanno poi deciso di donare gli organi di Matviy, consentendo quindi ai medici di salvare la vita ad altre persone.

Avviata una raccolta fondi per il trasporto delle salme

Appena si è venuti a conoscenza della vicenda la comunità di Cassano d'Adda è rimasta scossa. In tanti, infatti conoscevano la famiglia rimasta coinvolta nell'incidente e in particolare i due bambini che frequentavano le scuole della città. E' stata quindi organizzata una raccolta fondi per aiutare la famiglia a pagare le spese per il trasporto delle salme dall'Austria fino in Ucraina. I funerali dei due bambini si terranno infatti nel paese natio dei genitori della madre. E’ stato quindi individuato un punto di raccolta fondi presso il negozio di parrucchiere Giuly acconciature, sito in città vicino alla cartoleria Margherita in via Leonardo da Vinci.

