Torna la consegna a domicilio a Segrate

Torna la consegna della spesa nelle proprie abitazioni. Un modo per evitare ogni tipo di spostamento per contenere la diffusione del Coronavirus.

E’ stata riattivata l’iniziativa di consegna a domicilio in collaborazione con i commercianti di Segrate per ridurre contatti e spostamenti. Il Comune fornisce un elenco di negozianti che hanno attivato il servizio, che poi sarà da concordare telefonicamente con gli esercenti. I commercianti interessati possono segnalare la disponibilità ad attivare la consegna a domicilio o altre tipologie di servizio, ciascuno naturalmente a seconda delle proprie possibilità e dei limiti previsti dai vigenti decreti governativi, scrivendo all’indirizzo an.caretti@comune.segrate.mi.it e specificando nome, indirizzo dell’attività, numero di telefono da contattare, eventuale importo di spesa minima e disponibilità a consegne fuori dal quartiere. L’elenco delle attività aderenti è in continuo aggiornamento sul sito del Comune (QUI IL LINK).

