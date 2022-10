Tir perde il carico in mezzo alla strada: asfalto lesionato e traffico difficoltoso

Tir perde il carico in mezzo alla strada, traffico difficoltoso. E' avvenuto questa mattina, lunedì 17 ottobre 2022, a Segrate in via Di Vittorio, in direzione di Vimodrone. Sul posto la Polizia Locale.

Possibili disagi per un carico perso da un camion

Sono intervenuti gli agenti del Comando segratese per regolare la viabilità a seguito di un grosso e pesante bancale "scivolato" giù da un mezzo articolato, all'altezza della rotatoria tra via Di Vittorio e via Vespucci. Il carico ha anche lesionato l'asfalto, a causa del peso.

L'intervento della Polizia Locale

Ha comunicare quanto accaduto è stata la stessa Polizia Locale, che ha invitato gli utenti a prestare attenzione.