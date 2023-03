Terrore nei boschi: avevano smarrito il sentiero

Hanno smarrito la strada verso casa, erano nella zona della località Sant'Ulderico, presso l'Alpe Giumello, ma non sapevano come tornare indietro: due giovani escursionisti del milanese sono stati salvati dal Soccorso alpino.

Persi nei boschi di Sant'Ulderico

Ha rischiato di finire molto male l'avventura di sabato 4 marzo 2023 per due giovani escursionisti di 25 e 30 anni, residenti nel milanese.

Si erano messi in cammino nei pressi della località di Sant'Ulderico, in Valsassina, un'area molto caratteristica che può essere raggiunta dall'Alpe Giumello. A un tratto, però, i due esploratori hanno perso l'orientamento.

Hanno tentato di ritrovare la strada, ma il ghiaccio sul sentiero, il freddo e il buio, che cominciava ad avanzare minacciosamente, hanno messo i bastoni tra le ruote alla coppia, che ha ritenuto saggio chiedere aiuto.

La centrale ha attivato il Soccorso alpino: erano circa le 18, quando una squadra con cinque tecnici è partita dalla Stazione di Valsassina per ritrovare i ragazzi. E' bastato poco tempo, nel giro di cui i soccorritori li hanno localizzati e raggiunti. Una volta appurato che fossero illesi, li hanno riaccompagnati a valle.

Non è un caso isolato

La stazione Valsassina si è trovata il giorno seguente a dover portare a termine un altro intervento delicato: in Val Biandino, presso il Comune di Introbio, in località Fonte di San Carlo, una donna di trent’anni residente in provincia di Varese è scivolata durante un'escursione con un'altra persona. Subito il sospetto e la paura che la 30enne si fosse lussata una spalla.

Sono partiti otto tecnici, tra cui un medico del Cnsas, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, che si occupa degli interventi di carattere tecnico sanitario in ambiente ostile, in stretto coordinamento con il sistema dell’emergenza urgenza sanitaria, Areu in Lombardia. I soccorritori hanno raggiunto la donna, l'hanno visitata e in accordo con la centrale è stato chiamato l’elisoccorso, che è arrivato sul posto dopo essere decollato da Sondrio. La donna è stata trasportata in ospedale.