Terribile scontro sulla Sp 103, un'auto si ribalta

Incidente

Il tratto di strada interessato è stata chiuso con l'obbligo di uscita a Vignate per chi proviene da Melzo verso Pioltello.

Pasqua rovinata per conducenti e passeggeri coinvolti nell'incidente che si è verificato oggi, domenica 17 aprile 2022, sulla Provinciale a Vignate.

Vignate, scontro tra tre auto sulla Provinciale

Un terribile incidente ha coinvolto tre auto che viaggiavano da Melzo verso Pioltello sul territorio di Vignate lungo la Sp 103. E' successo oggi, domenica 17 aprile 2022, intorno alle 11.30. Una delle macchine si è ribaltata, ma stando ai primi accertamenti i feriti non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Pioltello, che hanno chiuso il tratto di strada interessato obbligando i mezzi che arrivano da Melzo a uscire allo svincolo di Vignate, due ambulanze e un'automedica. Cinque le persone coinvolte, tra i 28 e i 65 anni. I feriti, in base alle loro condizioni, sono stati trasportati in codice giallo e in quello verde negli ospedali.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico in zona.