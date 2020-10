Terremoto nel Milanese… voi lo avete sentito? La scossa ha avuto un’intensità di magnitudo 1.8 e si è verificata ieri pomeriggio, lunedì 19 ottobre 2020.

Terremoto nel Milanese

Nonostante Rho è stato valutato in zona sismica 4 ( area con la minor pericolosità, qui i terremoti sono rari) secondo criteri di pericolo sismico che caratterizzano l’Italia in quattro aree in base ai valori dell’accelerazione orizzontale massima (ag) con una possibilità del solo 10% di essere superata, ieri sera, lunedì 19 ottobre, esattamente alle 19.49, la terra ha lievemente tremato. La scossa, a 35.5 chilometri di profondità, ha avuto un’intensità di magnitudo 1.8. Nulla di preoccupante, dunque, anche se è avvenuto a pochi chilometri dal nostro territorio.