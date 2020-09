Tamponi gratis e senza prenotazione per gli studenti in Martesana ECCO DOVE

Dieci punti in tutta la provincia di Milano dove gli studenti potranno sottoporsi gratuitamente e senza prenotazione ai tamponi. E c’è anche la Martesana.

Tamponi agli studenti

A rendere nota l’iniziativa è stato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera.

“Le nostre Ats in stretto raccordo con le Asst hanno definito una rete capillare di punti d’accesso diretto dove verranno effettuati tempestivamente i tamponi agli studenti muniti di autocertificazione validata dalla scuola o segnalati dal medico di mase e dal pediatra di libera scelta. Si tratta di un impegno straordinario, senza precedenti, che si pone l’obiettivo di garantire lo svolgimento dell’anno scolastico rispettando l’equilibrio fra l’attività didattica e la sicurezza sanitaria. Per le altre fasce della popolazione i tamponi continueranno a essere eseguiti su prenotazione negli orari e nei luoghi definiti dalle Ats”.

Ecco dove si può fare il test

Diversi i punti in cui a Milano e nelle città limitrofe, gli studenti muniti della documentazione necessaria potranno farsi testare gratuitamente. In Martesana i punti a disposizione sono a Gorgonzola e Peschiera Borromeo. Qui sotto nella foto l’elenco completo dei punti per i tamponi.

