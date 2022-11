Tamponamento a catena sulla Provinciale 121, traffico in tilt a Cernusco sul Naviglio. Le lunghe code hanno interessato anche la Padana: Polizia Locale sul posto per i rilievi e per regolare il traffico.

Incidente sulla Sp 121

A causa di un incidente che avrebbe coinvolto tre automobili la viabilità ha subito ripercussioni nel tratto della Sp 121 Pobbiano-Cavenago, tra la rotonda sulla Padana e il cavalcavia che sovrasta la linea della metropolitana all'altezza di Villa Fiorita. A rimanere coinvolti due Suv e un'utilitaria, con l'intervento degli agenti per ricostruire la dinamica del sinistro e regolare il traffico. Al momento sembra che non si sia reso necessario allertare anche il 118. E' stato disposto il senso unico alternato, da qui le lunghe file di veicoli.