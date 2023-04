Spacciatore violento ferisce due poliziotti: arrestato grazie a un paziente uscito dall'ospedale

Per evitare di essere fermato ha certato di fare di tutto: ha aggredito due poliziotti, attraversato di corsa un vialone trafficato, si è nascosto nel parco e alla fine è stato agguantato, grazie all'aiuto fornito da un paziente appena uscito dall'ospedale.

Spacciatore violento arrestato dalla Polizia

A finire in manette a Sesto San Giovanni nella serata di giovedì 20 aprile 2023 è stato un pusher di origini marocchine di 33 anni, con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Gli agenti della Squadra investigativa del Commissariato di Polizia di Sesto lo hanno intercettato in via Milanese, davanti alla Multimedica. Alla vista dei poliziotti, il pusher è andato subito in escandescenze. Un cittadino che proprio in quel momento stava uscendo dalla clinica ha collaborato al fermo e al "placcaggio" dell'uomo, che alla fine sarebbe stato trovato in possesso di 25 grammi di cocaina e 850 euro in contanti, considerati provento dell'attività illecita.

Provvidenziale l'aiuto di un paziente appena uscito dall'ospedale

Prima che venisse fermato, il 33enne non ha esitato ad attraversare di corsa viale Fulvio Testi, incurante dei veicoli che transitavano e col rischio di essere investito. Raggiunto il lato opposto dell'arteria stradale, ha cercato di nascondersi nel Parco Nord. Salvo poi essere fermato: gli agenti, infatti, che lo tenevano d'occhio da tempo, lo hanno aspettato accanto alla sua auto. E qui, una volta uscito dal nascondiglio, è stato arrestato, non senza aggredire gli agenti che hanno potuto contare sull'aiuto di un paziente appena uscito dalla Multimedica.

La droga rinvenuta dalla Squadra investigativa era in parte nella macchina, in parte addosso al 33enne, che il giorno successivo è stato processato per direttissima ed è finito nel carcere di Monza.

Due giorni prima un altro arresto per stupefacenti

Due giorni prima, martedì 18 aprile, gli investigatori del Commissariato sestese avevano arrestato un altro spacciatore: un 22enne originari delle Guinea, irregolare, senza fissa dimora e trovato in possesso di 40 dosi di cocaina. Anche lui dopo l'udienza di convalida al Tribunale di Monza è finito dietro le sbarre.