Faceva la spola tra la sua camera d'albergo e la strada, sulla quale vendeva la "merce". Peccato che non sapesse di essere tenuto sotto controllo dalla Polizia di Stato, che lo ha arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Beccato mentre spaccia in strada: arrestato

La Squadra investigativa del Commissariato di Polizia di Sesto San Giovanni, con l'ausilio dei colleghi delle Volanti, hanno fermato ieri, mercoledì 11 gennaio 2023, un cittadino di nazionalità egiziana di 23 anni, privo di documenti e già volto noto alle Forze dell'ordine. E' stato bloccato in viale Marelli dopo avere ceduto undici grammi di hashish a due nordafricani (a loro volta sanzionati). Ma addosso aveva anche quattro dosi di cocaina (1,40 grammi) e altro "fumo" per 1,59 grammi, oltre a 100 euro in contanti.

Perquisita la stanza d'albergo in cui viveva

La perquisizione è stata poi allargata alla stanza dell'hotel in cui alloggiava, non distante dal punto in cui è stato visto dagli agenti. Qui sono stati trovati altri 36,4 grammi di hashish, una dose di cocaina e un bilancino di precisione.

Processato ed "espulso" dalla Lombardia

Processato per direttissima questa mattina, giovedì 12 gennaio 2023, al Tribunale di Monza, il fermo del 23enne è stato convalidato. Il giudice ha disposto per lui il divieto di dimora in Lombardia. Insomma, dovrà fare i bagagli e lasciare l'albergo (oltre che la Regione naturalmente).