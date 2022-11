Spacciatore beccato con cocaina e tesoretto: "espulso" dalla Lombardia

In tasca non aveva solo la droga, pronta per essere venduta ai clienti. Gli agenti della Squadra investigativa gli hanno trovato e sequestrato a un piccolo "tesoretto", considerato provento della sua attività illegale. A essere arrestato ieri, lunedì 28 novembre 2022, a Sesto San Giovanni è stato un cittadino di nazionalità marocchina di 36 anni. E' stato fermato in via Cavallotti dagli investigatori del Commissariato sestese.

Trovati droga e contanti

Irregolare in Italia, è stato trovato trovato in possesso di otto dosi di cocaina pronte allo smercio per un totale di 6,7 grammi e di 1.490 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio (anche grosso).

Processato per direttissima ed "espulso" dalla Lombardia

Arrestato in flagranza di reato, il 36enne è stato processato per direttissima oggi, martedì 29 novembre 2022, presso il Tribunale di Monza. Il giudice ha disposto per lui il divieto di dimora in Lombardia. Una sorta di "espulsione" per lui, quindi, dalla nostra regione.