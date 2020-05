Sistemare la parte inagibile del cimitero di Cambiago costerà 300mila euro FOTO

Per riaprire la parte inagibile del cimitero di Cambiago servono 300mila euro di lavori. E’ quanto è scritto nell’apposita relazione redatta dal perito incaricato dal Comune.

Mettere a posto le due ali del camposanto che da questa estate sono state chiuse perché a rischio crollo costerà all’Amministrazione trecentomila euro. Una cifra che l’ente non sa ancora come reperire e quindi la data di inizio dei lavori è ancora ben lungi dall’essere stata definita. Sono giorni difficili per la Giunta guidata dal sindaco Laura Tresoldi, impegnata ormai da due mesi a fronteggiare l’emergenza Coronavirus; ma anche perché sul tavolo della scrivania del primo cittadino questa settimana è finalmente giunto un documento che l’Esecutivo aspettava da tempo, la relazione del perito sullo stato strutturale del cimitero, e, in particolare, della parte più antica della struttura risalente agli anni Cinquanta che dall’estate è stata interdetta al pubblico per sicurezza, dato che alcune lastre che coprivano la facciata di alcuni loculi si sono staccate e sono cadute a terra.

