Si schianta contro il guard rail e distrugge la macchina, ma ne esce illeso

Si schianta contro il guard rail della Teem a Liscate, ne esce illeso un ragazzo di 37 anni.

Schianto contro il guard rail, macchina distrutta

Stava guidando la sua Jeep in direzione Milano, percorrendo la Teem nel tratto di Liscate, quando improvvisamente ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro il guard rail: la macchina è stata distrutta nell'impatto, ma lui ne è uscito quasi illeso. E' stato miracolato un 37enne residente in Piemonte, estratto dalle lamiere con qualche contusione.

Sul posto si sono precipitati i mezzi di soccorso: Croce Bianca di Melzo, per prestare i primi soccorsi, e Polizia stradale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Il 37enne è stato trasportato all'ospedale di Melzo in codice giallo per tutti gli accertamenti del caso.