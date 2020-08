Sfiorato dal treno mentre è sulla banchina, 19enne miracolato

Sfiorato dal treno si ferisce a una gamba e scatta l’allarme. Il giovane è stato fortunato e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Sfiorato dal treno a Cassano

Sirene spiegate in via Stazione a Cassano d’Adda per un 19enne che è stato sfiorato da un treno mentre si trovava sulla banchina del Binario 2. L’allarme è scattato intorno alle 21.20 e sul posto sono arrivati automedica, ambulanza, Carabinieri e due mezzi dei Vigili del Fuoco perché inizialmente la situazione sembrava grave. La dinamica è ancora al vaglio dei militari, ma fortunatamente il giovane si è solo ferito a una gamba e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

