Segrate torna a fare i conti col Covid: 40 casi, la metà è under 30

Dopo un periodo di tranquillità, in questi giorni ho ricominciato a telefonare ai nostri concittadini contagiati dal Coronavirus che mi vengono segnalati dall’ATS e dai medici di famiglia. Una chiamata per sincerarmi delle loro condizioni di salute ed eventualmente attivare i servizi di assistenza domiciliare comunali in supporto a quelli già forniti dal sistema sanitario. Fortunatamente la situazione sanitaria è decisamente migliore rispetto a quando eravamo in piena emergenza, ma faccio ogni telefonata sempre col timore di ricevere notizie preoccupanti.

I casi Covid-19 attualmente segnalati dall’ATS sono 28, dodici quelli dai medici di famiglia, uno solo ricoverato in ospedale. La metà sono giovani under 30 di ritorno dalle vacanze in Sardegna o in Puglia che anche in assenza di sintomi particolari, magari con un leggero state febbrile o semplice malessere, hanno spontaneamente fatto il tampone risultando positivi e iniziando di conseguenza il periodo di quarantena. Li ringrazio perché sottoporsi a un esame e accettarne le conseguenze è il giusto senso di responsabilità nei confronti della Comunità in cui vivono che non è fatta solo di giovani, e quindi molto meno soggetti ad ammalarsi in modo grave, ma anche dei loro genitori, dei loro nonni e di persone più fragili che potrebbero stare molto male.