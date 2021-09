Scontro tra camion e moto in zona industriale a Trezzo sull'Adda: intervento in codice rosso

Un incidente ha visto coinvolte un camion e una moto nella zona industriale di Trezzo sull'Adda in via Lombardia. Sul posto ambulanza e automedica.

Incidente tra camion e moto a Trezzo

Lo scontro è avvenuto intorno alle 17.45 in via Lombardia. Ad avere la peggio un uomo di 54 anni, per cui è stato richiesto l'intervento dei sanitari in codice rosso. Sul posto sono arrivati anche la Polizia Locale di Trezzo sull'Adda per accertare la dinamica e permettere agli operatori di intervenire in sicurezza.

La collisione è avvenuta all'altezza dell'ingresso di una delle logistiche della zona. Il camion stava effettuando la svolta quando si è verificato lo scontro.

Vista la dinamica dell'incidente inizialmente si temeva per la salute del 54enne, di conseguenza l'intervento è partito in codice rosso. Una volta giunti sul posto, però, la situazione è apparsa meno grave e l'emergenza è stata riportata in codice giallo.

Si stanno formando lunghe code

L'incidente ha comportato una riduzione del traffico veicolare lungo via Lombardia: infatti al momento si circola in maniera alternata su una sola corsia. Questo sta provocando lunghe code in ambo le direzioni, traffico che resterà sostenuto sino a quando l'intervento non sarà concluso e i mezzi coinvolti non verranno rimossi.

Attualmente gli agenti stanno provvedendo a effettuare i rilievi del caso prima di liberare la strada.

Aggiornamento: la strada è stata appena riaperta.