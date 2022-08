Scontro tra auto e moto a Pozzo d'Adda, automedica sul posto

Incidente a Pozzo d'Adda questa mattina martedì 23 agosto 2022. Il sinistro è avvenuto tra le vie per Groppello e D'Antona. Ad avere la peggio è stato un motociclista di 63 anni, trasportato in ospedale in codice giallo.

Scontro a Pozzo d'Adda

L'episodio si è verificato poco dopo le 10. La motocicletta proveniva da via per Groppello, mentre un'auto procedeva in via D'Ancona. I due veicoli all'intersezione si sono scontrati violentemente e ad avere la peggio, logicamente, è stato il conducente di 63 anni della moto. L'impatto è stato molto violento e ha fatto pensare a conseguenze gravi per il ferito.

Sul posto si sono precipitati un'ambulanza della Croce Bianca di Melzo e un'automedica, oltre a Carabinieri e a personale della Polizia Locale, intervenuto per rilevare il sinistro e gestire il traffico. Spetta alle Forze dell'ordine ora ricostruire l'esatta dinamica e accertare le eventuali responsabilità.

Fortunatamente le condizioni del 63enne sono apparse meno gravi di quanto si fosse temuto in un primo momento. Cosciente e collaborante, accusava un forte dolore a una gamba. In breve è stato caricato in autolettiga e accompagnato in ospedale in codice giallo.

(Immagine di repertorio)