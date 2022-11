Scontro in moto, paura per un 15enne. Arriva l'elisoccorso

Momenti di paura oggi, sabato 19 novembre 2022, per un incidente tra un'auto e una moto lungo la Sp13, la Monza-Melzo, all'altezza dello svincolo con la Sp 11 Padana superiore, nel Comune di Gorgonzola. In sella alla motocicletta c'era un ragazzo di 15 anni, rimasto ferito.

Incidente, intervenuti Vigili del Fuoco ed elisoccorso

Lo scontro si è verificato attorno alle 9.30. Secondo una prima ricostruzione, un uomo al volante di una Dacia Logan proveniva dalla strada di raccordo tra la corsia della Sp11 in direzione di Cassano d'Adda e la Monza Melzo. Su quest'ultima viaggiava la motocicletta.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con un'ambulanza della Croce Bianca di Melzo e l'elisoccorso con il personale medico. Sono accorse anche le pattuglie della Polizia Locale di Gorgonzola, per rilevare il sinistro ricostruendo le modalità in cui è avvenuto e gestire la circolazione. A supporto è giunta anche una squadra dei Vigili del Fuoco.

Chiusa una corsia della Provinciale

Per agevolare le operazioni di soccorso, gli agenti hanno momentaneamente chiuso la corsia della Sp13 in direzione di Monza. Fortunatamente, essendo sabato, l'intensità del traffico è moderata e non si sono creati particolari disagi, se non un modesto incolonnamento di veicoli.

Adolescente portato in ospedale

I soccorritori, dopo aver visitato sul posto l'adolescente, cosciente e collaborante, ma che accusava dolori in varie parti del corpo, lo hanno caricato in ambulanza. Il ragazzo è stato così accompagnato in ospedale in codice giallo.

Incrocio ad alta incidentalità

Non è la prima volta che si verifica un incidente nello stesso punto. Molti automobilisti segnalano la pericolosità di un incrocio in cui i veicoli devono intersecare le reciproche traiettorie in caso di svolta, in un punto però in cui la Sp13 è un lungo rettilineo e le vetture viaggiano anche a velocità elevate.

Da più parti si chiede che sia adottato un provvedimento viabilistico per rendere più sicuro lo svincolo tra la Sp13 e la Sp11, come per esempio la costruzione di una rotatoria.