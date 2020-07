Scontro frontale con un camion sulla Tangenziale Est: muore 27enne, grave 26enne. Lo raccontano i colleghi di primamonza.it

Scontro mortale sulla Tangenziale Est

Un terribile incidente si è verificato poco dopo le 4 di oggi, venerdì 31 luglio 2020, a Usmate Velate, proprio al termine della Tangenziale Est, in un tratto tristemente famoso per i tanti incidenti anche mortali.

A causare l’incidente sarebbe stato l’improvviso salto di corsia di uno dei due mezzi al termine della Est, all’imbocco della provinciale che porta verso Lecco. Ad avere la peggio sono stati i due giovani a bordo dell’auto.

I soccorsi

Sul posto in pochi minuti si sono portati i Vigili del fuoco di Vimercate e di Monza, tre ambulanze, un’automedica e i carabinieri della Compagnia di Vimercate. I due giovani erano incastrati all’interno dell’abitacolo. I Vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarli. Purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che accertare il decesso del 27enne. Il 26enne è invece stato trasportato in gravi condizioni al San Gerardo di Monza.

Illeso il conducente del camion, un 46enne.

