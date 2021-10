Scontro di gioco, ambulanza e automedica in oratorio

Infortunio

Un 19enne è stato colpito da una gomitata e trasportato in ospedale.

Paura e preoccupazione oggi, domenica 24 ottobre 2021, all'oratorio Sant'Ambrogio ad Fontes a Rovagnasco, frazione di Segrate, per un infortunio sul campo di calcio.

Infortunio all'oratorio di Segrate

La Sports team Segrate e la Saints Pagnano stavano disputando una partita nazionale di calcio a 5 under 19 all'oratorio Sant'Ambrogio ad Fontes a Rovagnasco (Segrate) quando si è verificato uno scontro di gioco. Un 19enne della Pagnano è rimasto ferito a seguito di una gomitata e in via Cardinal Schuster sono arrivate un'automedica e un'ambulanza della Croce Verde di Pioltello in codice rosso. Le condizioni del ragazzo che inizialmente avevano preoccupato gli operatori, si sono rivelate fortunatamente meno gravi del previsto e il giovane è stato portato in codice verde in ospedale per gli accertamenti del caso.