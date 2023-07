Scontro auto moto sulla Padana a Gorgonzola, quattro persone finiscono in ospedale

Scontro auto moto davanti al benzinaio, quattro persone finiscono in ospedale: è accaduto poco fa, sulla Padana a Gorgonzola.

Schianto auto moto sulla Padana, in quattro in ospedale

E' accaduto poco fa, attorno alle 18 di oggi, venerdì 7 luglio 2023, sulla Padana, nei pressi della rotonda di Gorgonzola in direzione Cassina de Pecchi: non è ancora chiara la dinamica, ma è certo che un'auto e una moto si sono scontrate mentre transitavano sulla ex Statale.

A finire in ospedale una ragazza di 25 anni e tre uomini di 27, 44 e 50 anni. La moto, distrutta, è finita contro alla portiera dell'auto, in una carambola che ha coinvolto entrambe le corsie.

Sul posto si sono precipitate due ambulanze in codice rosso, un'automedica e tre pattuglie della Polizia Locale di Gorgonzola.

Gli agenti hanno effettuato tutti i rilievi del caso e veicolato il traffico su una corsia. I soccorritori hanno trasportato i feriti in codice giallo all'ospedale. Pesanti i rallentamenti del traffico.