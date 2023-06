Scontro auto moto a Carugate, gravissimo un centauro: i primi soccorsi da due passanti

Scontro auto moto a Carugate, sulla Sp208 verso Brugherio: si precipitano i mezzi di soccorso in codice rosso per un centauro di 55 anni. Le prime cure le ha ricevute da due passanti.

Scontro auto moto: gravissimo un centauro, code chilometriche

Si trovava proprio sul ponte della Sp208, a Carugate, e stava transitando in direzione Brugherio, il centauro di 55 anni in sella a uno scooterone, quando è stato tamponato da un'auto che andava nella stessa direzione.

E' accaduto poco fa, oggi venerdì 16 giugno 2023, poco dopo le 20. Un impatto fortissimo, del quale ancora non si conosce l'esatta dinamica, al vaglio proprio in questi attimi delle Forze dell'Ordine, ma che è stato sicuramente gravissimo, date le lesioni che l'uomo ha riportato.

E' stato sbalzato per diversi metri, prima di finire sull'asfalto. Il casco è stato trovato nella scarpata a lato del ponte, il baule dello scooterone è finito lontano dal suo corpo. Uno scontro che ha provocato un tamponamento a catena di altre due auto dietro a quella che ha colpito il centauro, e alcune lesioni per i conducenti.

I primi soccorsi da due passanti: hanno tamponato la ferita

Il centauro è stato soccorso subito da due passanti. A bordo della loro auto, due donne, una infermiera, si sono precipitate subito per aiutarlo: vedendo le profonde ferite hanno cercato di tamponarle immediatamente a mani nude fino a quando non sono arrivati i soccorritori.

In ospedale in codice rosso, ore di passione per i pendolari

L'uomo è stato trasportato in ospedale in ambulanza in codice in gravissime condizioni. Anche altri due conducenti, date le lesioni riportate, sono finiti in nosocomio per le visite del caso

Lunghissime le code in entrambi i sensi di marcia. Ore di passione per i pendolari, che stanno ancora transitando in senso unico alternato.