Scontro all'incrocio tra due auto, tanti danni e un ferito. Il sinistro oggi, lunedì 20 giugno 2022, a Cologno Monzese: una 42enne è stata trasportata in ospedale. Sul posto anche la Polizia Locale.

Scontro all'incrocio, un ferito

Ha avuto bisogno delle cure del 118, ma per fortuna non è rimasto ferito in maniera grave, uno degli automobilisti rimasti coinvolti questa mattina, poco dopo le 8, in un incidente avvenuto all'incrocio con le vie Trento e Val di Stava, a Cologno Sud. Dopo la chiamata al 112, sul posto sono intervenute un'ambulanza dell'Avis di Cologno Monzese (in codice verde) e la Polizia Locale, quest'ultima per verificare e ricostruire la dinamica del sinistro.

I danni alle auto

Una delle due auto coinvolte, una Renault Clio (seriamente danneggiata nella parte anteriore della carrozzeria), ha avuto bisogno dell'intervento del carroattrezzi per essere rimossa. Una 42enne è stata alla fine trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale di Cernusco sul Naviglio, sempre in codice verde, per ulteriori accertamenti.