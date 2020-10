Sciopero dei mezzi pesanti, viabilità in tilt a Pioltello FOTO

Lo sciopero dei conducenti di mezzi pesanti sta creando gravi disagi alla viabilità a Pioltello nella zona industriale tra Limito e Seggiano. I “bisonti” incolonnati stanno creando lunghe code.

Sciopero dei mezzi pesanti, che caos

Anche la Polizia Locale di Pioltello Rodano è stata costretta a intervenire per cercare di risolvere la situazione che si è presentata stamane tra via Giambologna, via Grandi e via per Rugacesio. Decine di mezzi pesanti si sono parcheggiati ai margini della carreggiata, in segno di protesta. Uno sciopero che ha interessato l’intero comparto della logistica, con i lavoratori che protestano (tra le altre cose) anche per la gestione dell’emergenza Covid-19.

Viabilità in tilt

I mezzi, seppur parcheggiati a bordo carreggiata, hanno inevitabilmente ingolfato il traffico in tutta l’area industriale pioltellese con pesanti ripercussioni sulla viabilità della zona. In particolare il disagio maggiore si registra in via Grandi, all’innesto con la rotonda della Cassanese. La Polizia Locale, nel rispetto del diritto allo sciopero, sta cercando di gestire la situazione puntando a ridurre al minimo i disagi sulla circolazione.

