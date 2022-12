Schianto sulla Bergamina, coinvolta una famiglia di Cassano d'Adda

Scontro tra due auto, su una delle quali viaggiava una famiglia di Cassano d'Adda. Nessun ferito grave, fortunatamente: solo due persone sono state accompagnate in Pronto soccorso in codice verde.

Famiglia di Cassano d'Adda coinvolta in un incidente

Schianto sulla rotatoria tra Paullese e Bergamina nel pomeriggio di ieri, giorno di Santo Stefano, a Dovera, in provincia di Cremona. Come riportano i colleghi di PrimaTreviglio, l'incidente è avvenuto attorno alle 17.30 all'altezza della rotatoria tra la Bergamina e la Paullese. Due le automobili che si sono schiantate: in una di queste viaggiava una famiglia di Cassano d'Adda, sull'altra una coppia.

Due in codice verde in ospedale

Sette le persone coinvolte: due bambini di 9 e 3 anni e una bimba di 5, con i genitori di 35 e 41 anni, più un ragazzo e una ragazza di 19 e 17 anni. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito in modo serio: solo due persone sono state accompagnate in Pronto soccorso, a Lodi, in codice verde. Per i rilievi di rito, sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Vailate.