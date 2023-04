Scappa dal compagno violento con la figlia di tre anni

La coppia si trovava a Inzago a bordo di un'auto. La donna, appena ne ha avuta la possibilità, è scesa ed è corsa via portando con sé la piccola.

Il compagno la picchia, lei scappa con la figlia di tre anni

Ha colto al volo un'opportunità per scappare con la sua bimba dal compagno violento, che la picchiava da tre giorni (e non era neanche la prima volta).

E’ successo martedì 11 aprile 2023, intorno alle 11, in via Pilastrello a Inzago. La giovane mamma, una 26enne residente nella Bergamasca, era a bordo della Ford Fiesta guidata dal compagno. Con loro viaggiavano la figlia di tre anni e il padre di lui. Quando l’auto ha accostato per far scendere quest’ultimo, la donna ne ha approfittato per prendere la bimba e correre a gambe levate fino alla sede del Credito bergamasco in via Fumagalli, dove si è rifugiata.

L'aiuto in banca

Appena è entrata, i dipendenti si sono subito resi conto che qualcosa non andava: era agitata, respirava con difficoltà, continuava a guardarsi alle spalle ed è scoppiata a piangere. Il personale dell’istituto di credito l’ha fatta sedere e ha cercato di calmarla, chiamando nel frattempo la Polizia Locale e un'ambulanza.

Una soccorritrice della Croce Bianca di Melzo è riuscita a tranquillizzarla e a farsi raccontare qualcosa.

La piccola è stata affidata alla nonna materna mentre la giovane mamma ha ammesso di essere vittima di violenza da parte del compagno da tre giorni. E’ stata portata all’ospedale di Cernusco sul Naviglio, dove i medici hanno constatato molte ecchimosi, una frattura del setto nasale e un ematoma subdurale al cervello (trauma cranico).

