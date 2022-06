Sant'Andrea in festa per il 50esimo anniversario di sacerdozio di don Aurelio Redaelli FOTO

La parrocchia di Sant'Andrea a Pioltello ha festeggiato oggi, domenica durante la Messa delle 11, i 50 anni di sacerdozio di don Aurelio Redaelli.

Traguardo importante per il parroco di Sant'Andrea don Aurelio

In un gremito centro parrocchiale Lazzati, accanto alla chiesa di Sant'Andrea, è stata celebrata la Messa in cui si è reso omaggio ai 50 anni di sacerdozio di don Aurelio Redaelli. Lo storico parroco dopo dieci anni a Pioltello, il prossimo settembre si trasferirà a Cesano Maderno in Brianza.

"Don Aurelio è stato un punto di riferimento per la diocesi e in tutte le comunità dove è andato ha saputo farsi voler bene - ha commentato durante l'omelia il vicario episcopale don Antonio Novazzi presente alla cerimonia - Per certi versi lo possiamo paragonare a San Giuseppe, come lui don Aurelio non ama apparire, preferisce essere accanto in una posizione laterale e si è sempre fidato della parola di Gesù".

Don Aurelio ha voluto ringraziare i tanti fedeli presenti e, al termine della Messa, ha festeggiato con loro in momento conviviale.