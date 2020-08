Salame con la salmonella, scatta il ritiro. Si tratta del lotto 16, relativo a un salame lardellato prodotto da un salumificio nelle Marche.

Salame con la salmonella

Come segnala Primalariviera il ministero della Salute ha ritirato un lotto di salame per la possibile presenza di salmonella. Il lotto interessato è il numero 16, relativo al salame lardellato prodotto dal Salumificio Cardinali Srl di Monterinaldo, nelle Marche (marchio di idenmtificazione del produttore: IT 9-2180/L). Qualora si fosse in possesso di tale prodotto si è pregati di non consumarlo e di riportarlo nel punto vendita in cui è stato acquistato.

